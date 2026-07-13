Ali G var til stede under Wimbledon-finalen denne helgen

HQ

I forrige uke dukket det opp et spennende rykte om at Sacha Baron Cohen skal gjenopplive en av sine mest elskede figurer: Ali G. Han ble en kultfigur på slutten av 90-tallet takket være vulgære intervjuer med kjendiser og skjult kamera-innslag.

I motsetning til Borat og Brüno er Ali Gs opptredener imidlertid ikke like avhengige av skjult kamera, noe som forhåpentligvis kan føre til et vellykket comeback. Dessuten er det sannsynligvis ikke alle som husker Ali G, så det er en sjanse for at Baron Cohen uansett kan klare å gjennomføre noe i smug.

Når det er sagt, tror vi definitivt at ryktene om Ali Gs tilbakekomst faktisk stemmer. For fem timer siden ble det delt et innlegg på Instagram fra den nylig lanserte offisielle Ali G-kontoen, som viser ham mens han ser på tennis på «Wimbledore». Du kan se klippet nedenfor – og med det sagt, antar jeg at vi bare må vente på en offisiell kunngjøring for å finne ut hva dette handler om.

Er det en ny TV-serie, et talkshow eller kanskje en film? Hva håper du på, og tror du at Ali G-magien kan gjenskapes?