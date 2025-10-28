Alicante lufthavn stengt etter droneobservasjon

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at driften ved Alicante-Elche Miguel Hernández lufthavn (Aeropuerto Internacional de Alicante-Elche Miguel Hernández) ble innstilt mandag kveld etter at det ble rapportert om droneaktivitet i området.

Spansk politi ble satt inn for å etterforske saken, og flyplassoperatøren Aena bekreftet at alle avganger og landinger var midlertidig stanset. "På grunn av tilstedeværelsen av en drone i nærheten av Alicante-Elche Miguel Hernández lufthavn, blir flyvningene omdirigert."

Aeropuerto de Alicante -Elche Miguel Hernández // Shutterstock

Ifølge Aena ble minst ni flyvninger omdirigert, inkludert Ryanair-flyvninger fra London, Manchester, Newcastle, Durham og Frankfurt. Byrået la til i et innlegg på X at de samarbeider med sikkerhetsstyrkene for å "normalisere driften så snart som mulig".

Flyplassen, som er en av de viktigste innfallsportene for britiske turister som reiser til Costa Blanca i Spania, har opplevd betydelige forstyrrelser som følge av dette. Oppdatering: Noen timer senere fikk vi nyheten om at flyplassen er tilbake i normal drift. Hva synes du om dette?