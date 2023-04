Alice 3 nærmest kansellert - American McGee pensjonerer seg fra spillverden

HQ

Det har gått nesten seks år siden American McGee sa at han ønsket å lage et tredje spill i Alice-serien og mer enn fire siden han delte litt informasjon om prosjektet kalt Alice: Asylum, så noen av dere har kanskje håpet å se noe betydelig fra det veldig snart. Vel, jeg har betydelige nyheter, men de er ikke gode.

McGee har delt noen skuffende nyheter på sin Patreon, ettersom hans siste innlegg avslører at Electronic Arts har bestemt seg for ikke å finansiere produksjonen av Alice: Asylum. Den gigantiske utgiveren ønsker heller ikke å selge lisensen til ham, noe som betyr at planene for et tredje Alice-spill er døde i vannet. For å sitere McGee:

"Vi har brukt opp alle muligheter for å få laget et nytt «Alice»-spill. Med disse svarene fra EA er det ingen annen vei videre med prosjektet. Som sådan vil vi legge denne Patreon-siden og relaterte preproduksjonsaktiviteter på is. Innholdet vil forbli på plass, men vi vil ikke lenger presentere alternativer for finansiering av "Alice: Asylum"-innsats via denne (eller noen annen) plattform."

Dette har åpenbart vært et hardt slag for ham og teamet, noe som sannsynligvis er en av grunnene til at han benytter anledningen til å kunngjøre at han i det minste tar en lang pause fra spillindustrien - og til og med får det til å høres ut som en pensjonisttilværelse. Selv om EA eventuelt skulle bestemme seg for å lage et tredje Alice-spill sier McGee at han overhodet ikke har noe ønske om å være involvert. En interessant uttalelse, da det ville være veldig overraskende om EA ikke laget et nytt Alice-spill hvis / når TV-serien blir en realitet.