Alice in Borderland får en første teaser-trailer for sesong 3

Tidligere i år avslørte Netflix at den tredje sesongen av den japanske serien Alice in Borderland ville ha premiere i september. På det tidspunktet fikk vi ikke mer informasjon enn det, men nå som det bare er to måneder til premieren, er de tydeligvis klare til å avsløre mer.

Netflix viser nå den første teaser-traileren fra sesong tre og skriver også på Threads at serien kommer tilbake 23. september. Dette skal være den siste delen, og tilsynelatende vil Joker selv nå bli involvert i de Battle Royale-inspirerte konkurransene.

Noe å glede seg til, kanskje? Hvis du ikke har sett Alice in Borderland før, er de to første tilgjengelige på Netflix og er vel verdt å sjekke ut, og den nye teaser-traileren finner du nedenfor.