Alicia Vikander håper fortsatt på en Tomb Raider 2

Den seneste Tomb Raider-filmen med Alicia Vikander i hovedrollen var faktisk en relativt stor suksess, men siden premieren i 2018 har det vært svingende om hvorvidt en oppfølger egentlig er planlagt. Tre år senere har det vært blandede signaler, men spør du Vikander, så håper hun fortsatt på at de lager en oppfølger.

De avslørte dog i 2019 at det var noen planer, og at regissør Misha Green ville ta over, og om det sier Vikander følgende til Total Film (via ComicBook):

"It's so much fun on the Zooms I've had with Misha to finally sit with another woman my own age. I get to talk about big action set pieces and stunts that we want to make. I'm hoping that we get on track and get to do something together."

Som du kan høre på Vikander, så later det ikke til å være sikkert, men i det minste snakker de sammen.