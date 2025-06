Alien Ant Farm snakker ut om å være savnet fra Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

HQ

Nylig ble hele lydsporet til Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 sluppet, og ble snart etterfulgt av en forklaring på hvorfor noen av favorittlåtene dine manglet på listen. Et eksempel på dette er Alien Ant Farm, som ikke er med i det kommende spillet til tross for at den dukket opp i originalen Pro Skater 3 med sporet Wish. Denne mangelen på representasjon er noe bandet nå har snakket om i et intervju med BBC News på TikTok.

Bandmedlemmene Terry Corso og Dryden Mitchell delte hver sine tanker om situasjonen.

Corso begynte med å si: "Er det kjipt at vi ikke ble invitert eller at de ikke inkluderte oss? Ja, absolutt. Vi forstår at de prøver å få med noen nye ting på disse utgivelsene, og hvis du må gjøre kutt, så må du gjøre kutt. Jeg vet ikke hvorfor det måtte være oss. Jeg føler at sangen vår var veldig bra der, og den gjorde det veldig bra."

Mitchell utdyper: "Jeg skjønner det på en måte, at skating føles litt mer som punk, og vi er ikke et punkband. Men jeg tror det er det som gjør en kul samling, et soundtrack, at det er annerledes."

Kunne du tenke deg å se noen av de opprinnelige bandene og låtene komme tilbake til Pro Skater 3 + 4 senere?