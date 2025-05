Alien: Earth bekreftet for premiere i august

HQ

I fjor sommer fikk vi alle et fantastisk kosmisk skrekkeventyr da Fede Alvarez' Alien: Romulus dukket opp på kino i august. Selv om vi ikke får en stor kino Alien film i år, har vi en lovende serie å se frem til, og i likhet med Romulus, vil også denne ha premiere i august.

FX har nettopp avslørt at Noah Hawleys Alien: Earth vil ha premiere på Hulu/Disney+ i august, nærmere bestemt 12. august (13. august for oss i Storbritannia og Europa). I følge Variety kan vi forvente en premiere på to episoder som deretter vil fortsette og tilby en ny episode hver uke i seks uker til sesongen på åtte episoder er ferdig.

Når det gjelder hva Alien: Earth vil handle om, legger den offisielle synopsis til følgende: "Når det mystiske forskningsfartøyet USCSS Maginot krasjlander på jorden, gjør Wendy (Sydney Chandler) og en sammenrasket gruppe taktiske soldater en skjebnesvanger oppdagelse som setter dem ansikt til ansikt med planetens største trussel."

Gleder du deg til Alien: Earth?