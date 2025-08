Alien: Earth - Episode 1 og 2

HQ

HQ

Alien: Earth er, mer enn nesten noen annen TV-serie jeg har sett på mange år, ekstremt vanskelig å kategorisere og sette kritisk fingeren på. Det vil alltid være vanskelig å se en litt gåtefull, nesten auteur-aktig filmskaper som Noah Hawley i regissør- og showrunner-stolen på et Alien -prosjekt, en franchise som er beryktet for å la gode filmer gå til spille på grunn av innblanding fra produsenter, studioer og finansfolk.

Men nå har jeg sett de to første episodene, og det har vist seg å være enda mer komplekst enn som så å vurdere om Hawley og kompani virkelig har truffet blink her. En ting er sikkert; Alien: Earth er ikke "trygt" fjernsyn, og serien mangler heller ikke ambisjoner eller den subtiliteten som har gjort for eksempel Fargo så minneverdig. All "Hawley-heten" er der, men det betyr dessverre ikke at serien på magisk vis frigjør seg fra de lenkene som så ofte har holdt Alien-historier tilbake.

Dette er en annonse:

Alien: Earth foregår noen år før den originale Alien fra 1979, altså i 2120. Ja, dette skaper i seg selv et lite kontinuitetsmareritt, siden mannskapet på Nostromo ser ut til å være de første som møter Xenomorph-monsteret i Ridley Scotts klassiker, men nå skal vi altså tro at det ikke bare var mange som møtte det året før, men at det til og med besøkte jorden, vår egen hjemmebane! Men det er altså premisset: Et forskningsskip sendt ut av Yutani har samlet inn fem dødelige arter fra universets fjerne avkroker, men på veien hjem går noe galt, og i stedet for å levere disse artene (hvorav den fryktinngytende Xeno bare er én), krasjer romskipet inn i New Siam, som drives av Yutanis konkurrent Prodigy. Dette skjer samtidig som Prodigy, ledet av den svært unge billionæren Boy Kavalier (spilt av Samuel Blenkin), har gjort et stort vitenskapelig gjennombrudd og funnet en måte å overføre et menneskesinn til en androide, Disse to hendelsene knyttes sammen i tradisjonelle temaer som hva bevissthet er, hva menneskets rolle er i det store universet, og all den andre sci-fi-filosofien som vanligvis følger det kaoset som Xenomorphene skaper gjennom sine herjinger.

Historien er akkurat som den skal være, om ikke rent handlingsmessig. At disse artene plutselig utgjør en langt større trussel gjennom sitt uplanlagte opphold på jorden i denne sammenhengen, skaper bare økt risiko og bedre dramatikk, og å la Xenomorphene bare være én av flere arter som er dødelige, skremmende og narrativt udefinerte, høres kanskje desperat ut, men det fungerer godt i dette serieformatet. Dessuten er alle de sentrale rollene bunnsolide, og Timothy Olyphants Kirsh fortjener spesiell omtale for sin iskalde, kalkulerte kynisme. Sydney Chandler er det aller første av disse syntetiske menneskene, androider med "ekte" hjerner, og hun er like nærværende og effektiv i sin fremstilling av den forvirrede Wendy. Det finnes egentlig ikke en svak prestasjon blant dem, og det er tydelig at Hawley styrer sine tropper med effektivitet og sans for hva vi virkelig vil se.

Og likevel ikke helt, for selv om Alien: Earth byr på mye solid karakterdrama, strålende retrofuturistisk scenografi som ignorerer stort sett alle andre filmer i serien bortsett fra den originale Alien, og en generell forståelse og respekt for hvorfor Alien -universet er så magisk, snubler den på en rekke kritiske områder som er svært vanskelige å tilgi. Først og fremst er det introduksjonen av selve Xenomorph-monsteret, som rett og slett altfor raskt blir redusert til en forglemmelig rekvisitt. Ja, jeg er fullstendig klar over at vi har sett dette monsteret mange nok ganger nå til at dets tilstedeværelse og trussel er noe redusert; Fede Alvarez forsto dette ved å strekke spenningen til det ytterste før han slapp monsteret løs, men her braser det rett og slett inn på scenen i et av de første øyeblikkene, og serien klarer ikke å hente seg inn igjen i løpet av disse to første episodene, om ikke annet så i hvert fall. Det er ikke en dødssynd, for det er langt viktigere at utseende, musikk og drama blant de menneskelige karakterene er spennende, og det har Hawley full kontroll på. Men samtidig er det ikke helt bra at det titulære "Alien" i "Alien: Earth" ikke blir behandlet med mer respekt på skjermen.

Dette er en annonse:

I tillegg kommer små påminnelser om at Hawley kanskje ikke helt har beveget seg bort fra irriterende studioinnblanding. Dette er selvfølgelig bare spekulasjoner, men noen klipp virker direkte dårlige, det er en virkelig bisarr innsetting av en poplåt i første episode før den umiddelbart tones ut, og det er definitivt merkelige tone- og temposkift som ikke virker subtile, men rett og slett distraherende.

Det høres mye ut: en slurvete introduksjon og behandling av Xenomorphs, og mindre distraherende feiltrinn, men sannheten er at Alien: Earth faktisk overvinner disse problemene ved å være en ganske unik blanding av spennende karakterdrama som raskt etablerer effektive plattformer for solide utvekslinger mellom en engasjert rollebesetning. Dette blandes med et generelt attraktivt utseende, en god filmmusikk og massevis av stil. Så vi er ikke helt i mål ennå; det er ikke det mesterverket noen kanskje hadde håpet på. Men Hawleys ikoniske stil er ikke til å ta feil av, og Earth er et helt fantastisk sted å starte for en aspirerende Alien -fan. Jeg vil fortsette å se episodene og rapportere tilbake om hvorvidt de mindre problemene med tempo og Xenomorph-posisjonering avtar eller forsterkes etter hvert som serien skrider frem, men foreløpig er jeg glad for å kunne rapportere at Alien: Earth er blant de bedre Alien -prosjektene. Du kan puste lettet ut.