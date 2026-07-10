Alien: Earth Innspillingen av sesong 2 starter, med tre nye skuespillere i rollelisten

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Alien: Earth Produksjonen av sesong 2 har offisielt startet, og tre nye skuespillere har blitt lagt til i rollebesetningen. Etter at den første sesongen av FX-serien «Alien», ledet av Noah Hawley, viste seg å bli en suksess, var det en selvfølge at kanalen ville gi oss en ny sesong. Selv om det snart er et år siden den første sesongen hadde premiere, trenger vi kanskje ikke vente så mye lenger på å få noen konkrete smakebiter fra den andre.

Som rapportert av Deadline, vil Sam Spruell, nylig kjent for sin rolle som prins Maekar Targaryen i «A Knight of the Seven Kingdoms», Jerome Flynn, kjent for å spille Bronn i «Game of Thrones», og Tracey Ullman fra «Tracey Ullman’s Show» bli med i rollebesetningen når produksjonen av « Alien: Earth sesong 2 starter. Innspillingen av serien har tilsynelatende nettopp startet i London, og her gjenforenes Spruell med Hawley etter at de jobbet sammen på «Fargo» sesong 5.

Det foreligger ingen detaljer om handlingen i sesong 2 av « Alien: Earth, men vi vet at skuespillerne Sydney Chandler, Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El og Sandra Yi Sencindiver vil være tilbake. Peter Dinklage er også annonsert som et nytt tilskudd i sesong 2.

Nå som produksjonen av sesong 2 er i gang, er det mulig at vi kan få se premieren på neste sesong rundt midten av 2027, avhengig av hvor mye etterproduksjonsarbeid som må gjøres. Uansett vil mange fans ikke at Hawley og co. skal forhaste seg med sesong 2 av « Alien: Earth, for å opprettholde kvaliteten fra den første sesongen.