Alien: Earth kan gå i fem sesonger

Alien: Earth kan gå i minst fem sesonger. Det sier Noah Hawley, som mener at serien har stort potensial til å holde på seernes interesse utover det opprinnelige konseptet. Serien, som etter planen skal ha premiere neste måned, er designet for å være en "tilbakevendende serie", ifølge Hawley.

I samtale med Variety bekrefter Hawley at det faktisk er store planer for Alien: Earth. "Sesong 1 er beviset på konseptet", sa han. "Og hvis det fungerer kommersielt, handler sesong 2 om å bygge en modell som vi kan se for oss å lage en sesong 3, 4, 5 på. Alien: Earth er "designet for å være en tilbakevendende serie. Jeg vet ikke hvor mange sesonger det blir. Jeg tror at slutten er det som gir en historie mening, så jeg har en følelse av hvor jeg vil med den."

Selv om han hevder at han ikke vet hvor mange sesonger historien vil ta, kan det allerede være noen langsiktige planer på plass, med omtale av en femte sesong på veien. FX, studioet bak Alien: Earth, har nylig hatt store TV-suksesser med The Bear og Shogun. Sistnevnte serie var ment å være en begrenset serie, men har nå blitt fornyet til sesong 3. Med Alien: Earth, forutsatt at serien har en sterk første sesong, vil det kanskje ikke ta lang tid før vi får se hvordan denne langsiktige planen kan se ut.

Alien: Earth har premiere 13. august.