Alien: Earth premieren når 9,2 millioner visninger

FX og Disneys nye flaggskipserie har lansert med brask og bram, da ferske tall avslører at premiereepisoden av Alien: Earth ble sett 9,2 millioner ganger i løpet av de første seks dagene. En dundrende suksess, som plasserer den på samme nivå som store Marvel- og Star Wars-serier. Til sammenligning ble Agatha All Along sett 9,3 millioner ganger i løpet av den første uken, mens The Acolyte nådde 11,1 millioner på bare fem dager. Det lover godt for fremtiden - og for de fem planlagte sesongene, forutsatt at seertallene holder seg stabile.

For de som har gått glipp av den, er serien skapt av Noah Hawley og foregår i år 2120, i Alien-universet - rett før hendelsene i den aller første filmen fra 1979. Her kontrolleres jorden av mektige selskaper, der syntetiske vesener, kyborger og nå hybrider sameksisterer med mennesker. Sydney Chandler spiller Wendy, den første skapte hybriden, som sammen med en gruppe andre syntetiske vesener møter en skremmende livsform hentet fra de mørkeste avkroker i verdensrommet.

