Alien: Earth skal fortsette i en andre sesong

Det ville ikke være helt sant å si at Noah Hawley og hans serie Alien: Earth ble en umiddelbar hit. Etter et par lovende tidlige episoder og høye seertall i mediene, virket det som om mange Alien-fans ble grundig skuffet over resten av serien, og ga høylytt uttrykk for sine klager på sosiale medier (brukervurderingen på Rotten Tomatoes er 66 %).

Disney ser imidlertid ut til å være veldig fornøyd med resultatet, og Deadline rapporterer nå at det vil bli en andre sesong av serien, og skriver at "Hawleys nye totalavtale er verdsatt i ni-sifret." Produksjonen vil flytte fra Thailand til England, og innspillingen forventes å starte så tidlig som i 2026. Det virker derfor sannsynlig at vi kommer tilbake til Alien Earth-verdenen i 2027.

Vi antar at de aller fleste skuespillerne vil vende tilbake til sine respektive roller, og noen nye vil selvfølgelig bli lagt til. Vi kommer tilbake når vi vet mer.

Hva synes du om Alien: Earth?