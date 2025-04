Alien: Earth teaser setter monstrene fri

HQ

FX har sluppet en ny teaser-trailer for den kommende serien Alien: Earth, med tittelen Gestation Complete, som gir oss et skremmende nærbilde av en xenomorf som blir født om bord på et Weyland-Yutani-skip. Serien, som er skapt av Noah Hawley, utspiller seg i år 2120 og tar til etter at et mystisk skip krasjlander på jorden. Vi følger en ung kvinne, spilt av Sydney Chandler, mens hun og et team av soldater blir tvunget til å konfrontere de ikoniske xenomorphene i et desperat forsøk på å hindre dem i å ta over planeten.

Alien: Earth "Gestation" har premiere til sommeren, og du kan sjekke ut traileren nedenfor.

Gleder du deg til Alien: Earth?