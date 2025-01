Alien: Earth vist i ny teaser-trailer

HQ

På mange måter er det dødsdommen vi alle har fryktet. Xenomorphene, de fryktede beistene fra Alien-serien, har endelig nådd jorden. Det er premisset for TV-serien Alien: Earth, som har premiere i sommer, og nå har vi endelig fått en første titt.

Det dreier seg om en 40 sekunder lang teaser-trailer, som virkelig lever opp til navnet teaser denne gangen. Den følger en Xenomorph i et rush for å ... vel, se selv nedenfor, og her er den offisielle synopsis :

"Når et mystisk romfartøy krasjlander på jorden, gjør en ung kvinne (Sydney Chandler) og en sammensatt gruppe taktiske soldater en skjebnesvanger oppdagelse som setter dem ansikt til ansikt med planetens største trussel i FXs etterlengtede TV-serie Alien: Earth fra skaperen Noah Hawley."