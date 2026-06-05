Alien: Isolation 2 får en spennende trailer på Summer Game Fest

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Det ble tidlig uhyggelig på Summer Game Fest-presentasjonen, da Creative Assembly inntok scenen for å vise oss en første ordentlig titt på Alien: Isolation 2. Spillet tar oss med til en ny setting, men vil garantert gjøre oss like nervøse som i det første spillet, der Xenomorphs jakter på oss.

Alien: Isolation 2 tar oss med til Kurasaki Station, en forlatt koloni som vi skal utforske gjennom vår søken etter overlevelse. Creative Assemblys overlevelsesteam gikk på scenen etter at traileren ble vist, og fortalte oss hvor glade de var for å bringe Alien: Isolation tilbake etter 12 år, og minnet oss på hvor lenge det har gått siden det første spillet kom ut, og hvor gamle vi alle begynner å bli.

Det var ikke en utgivelsesdato knyttet til Alien: Isolation 2, og det var heller ikke et utgivelsesvindu. Men vi ble fortalt at vi kan ønske oss spillet nå, og ble fortalt at plattformene var PS5, PC, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2.