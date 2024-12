HQ

Alien-mytologien har gjennom tiårene inspirert et utall spill med blandede resultater, men de vekker alltid min interesse. Denne julen er Survios' lenge etterlengtede Alien: Rogue Incursions spesielt spennende, da det ikke bare ser fantastisk ut, men det er også det første Alien-spillet med full VR - et briljant konsept, noe VR-modusen i Alien: Isolation er et bevis på.

Den tidligere soldaten Zula Hendricks er lei av de onde selskapenes intriger, og gjør alt hun kan for å få dem ned med nakken. Etterforskningen hennes fører henne og androideassistenten Davis 01 til et hemmelig forskningssenter på den ukjente planeten Purdan. Årsaken bak ødeleggelsen av senteret blir snart klar, noe som gjør Zulas oppdrag enda mer utfordrende.

Kjærligheten til Alien-sagaen er tydelig i historien på Alien: Rogue Incursion. Spillerne navigerer gjennom forskningssenteret, med referanser til filmhendelser og klassiske Alien-øyeblikk og overraskelser strødd utover. Historiens styrke ligger i at den ikke baserer seg på filmøyeblikk, men i stedet forsterker fortellingen med troverdige, originale eventyr i Alien-universet, i likhet med det utmerkede Alien: Isolation (Creative Assembly, 2014). Det eneste lille problemet er at Zula allerede er kjent med xenomorfer, så det første møtet mangler overraskelse. Selv om spillerne kanskje forventer monstrene, reduserer dette historiens mystikk og sjokkverdi.

Spillets kjerneidé dreier seg om å overleve mens man utforsker romstasjonen, med trusler som lurer rundt hvert hjørne. Spillerne må aktivere enheter, drive opp maskiner og fjerne hindringer for å komme videre. Mer informasjon om hendelsene kan samles inn ved å lytte til etterlatte talemeldinger og lese ansattes e-poster på datamaskinene.

Spillet oppleves fra et førstepersonsperspektiv, med virtuelle hender styrt av Sense-kontrollere som griper verden. I tillegg til våpen kan spillerne bruke ulike verktøy, trykke på maskinknapper, klatre i stiger og reparere elektriske koblinger. Alien: Rogue Incursion gjør spillet mer realistisk ved å inkorporere fysikk i interaksjonen mellom gjenstandene. Gjenstander føles tunge, setter seg fast i faste gjenstander eller velter når de treffes. Våpen har fått magasiner, som ikke kan avfyres uten de nødvendige ladebevegelsene, og selv avfyring forårsaker rekyl, som sparker våpenet oppover hvis det ikke holdes riktig. De varierte og realistiske funksjonene er omfattende nok til at spillingen ikke blir tungvint. De virtuelle hendene følger kontrollerens bevegelser nøyaktig takket være presis spillmekanikk, noe som gjør interaksjonen smidig og naturlig når man først har lært seg hvor gjenstandene befinner seg. Noen få problemer med hendene oppstod hovedsakelig under innsamling av gjenstander. Noen ganger tok hendene tak i unødvendig rusk i stedet for den ønskede gjenstanden, noe som førte til at viktige gjenstander fløy gjennom rommet på grunn av sammenstøtet. Det hendte også at hendene våre satte seg fast i bord eller skap mens vi plukket opp gjenstander.

Gåtene er gjennomgående enkle, og går i hovedsak ut på å aktivere maskiner og rekonfigurere elektriske strømmer. Tilfeldige møter med romvesener gir ekstra utfordringer, og spillerne må avverge dem med stadig mindre ammunisjon. Kartet og android-ledsageren gjør det lettere å navigere til neste mål, men av og til må man tenke seg om for å få tilgang til visse områder. Svaret var alltid rimelig nærme med nøye observasjon. Spillets enkle progresjon har som mål å understreke atmosfæren og dra full nytte av de veldesignede nivåene, slik at du kan besøke de samme stedene på nytt med nye mål.

Visuelt er Alien: Rogue Incursion en perfekt tier. Survios har ikke bare vært nøye med detaljene i verdenen, men spesielt med skapelsen av Alien-universet. Spillet føles som å tre inn i scener fra Alien-filmene, fra stormfulle ødemarker til mørke stasjonskorridorer. Retro sci-fi-datarom og røykfylte klekkerier med ansiktshuggere. Spillet forsterker den virtuelle verdenen med enestående stilige effekter som røyk, gnister og snøstorm, noe som forsterker temaet og den spennende atmosfæren.

Lyden i spillet er også helt perfekt. De autentiske klikkene fra bevegelsesdetektoren og suset fra pulsgeværet får meg til å trekke på smilebåndet hver gang. Xenomorph-knurringen gir ikke bare gåsehud, men advarer også om farer som nærmer seg. Grusomme dødsfall og karakterers skjebne understrekes med passende knas og skvis. Det ødelagte forskningssenteret føles som en selvstendig organisme med hvesende gassrør og klikkende datamaskiner. Stemmeskuespillet skiller mellom en emosjonell menneskelig karakter og en kald, følelsesløs androide med gode prestasjoner. Samtalene er skarpe og interessante, og skaper en troverdig kjemi mellom karakterene. Filmmusikken forsterker spillets spenning på en utmerket måte og fremhever de foruroligende omgivelsenes bedrag og frykt med subtile anslag.

Alien: Rogue Incursion Alien kombinerer på mesterlig vis skrekkstemningene fra den første Alien-filmen (Ridley Scott, 1979), der man kryper gjennom døde korridorer, med den actionfylte spenningen fra Aliens (James Cameron, 1986) i kampene mot xenomorfer. Skiftet i atmosfære er betydelig og til å begynne med utfordrende å tilpasse seg. Etter å ha blitt skremt av en lurende, men vakkert skremmende xenomorf, mangler selve skytingen det paniske overlevelsesinstinktet fra Aliens-filmen, og heller mer mot arkadelignende skyting, som minner om Alien 3: The Gun (Sega, 1993). Spillet kjører problemfritt på PlayStation 5, og lastetiden er knapt merkbar. Til tross for konstant bevegelse og til og med sporadisk løping, opplevde jeg ikke bevegelsessyke under lengre spilløkter med komfortinnstillinger.

Alien: Rogue Incursion er ikke bare et flott VR-spill; det er en av de beste Alien-spillopplevelsene. Verdenen er tydeligvis bygget med kjærlighet til Alien-mytologien, og historien er spennende og troverdig med sine overraskelser. Spillet er variert og teknisk godt gjennomført, og atmosfæren er spennende takket være den fantastiske visuelle stilen og de detaljerte omgivelsene, samt det flerdimensjonale og autentiske lydbildet. Selv om det var mindre bugs med de virtuelle hendene og noe endimensjonale kamper, er helhetsopplevelsen, selv mot høye forventninger, en av årets beste.