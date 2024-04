Alien: Rogue Incursion er en ny VR-tittel som utspiller seg i Alien-universet

En helt ny VR-tittel satt i Alien-universet er på vei til PSVR 2, Steam VR og Meta Quest 3 senere i år. Alien: Rogue Incursion beskrives som et "single-player, action-horror VR-spill", og kommer fra Survios, studioet bak CREED: Rise to Glory, Sprint Vector og The Walking Dead Onslaught.

"Teamet vårt i Survios er store fans av Alien og har bygget Alien: Rogue Incursion i lang tid, og har finpusset vår evne til å koble de mest teknisk avanserte, oppslukende og engasjerende VR-opplevelsene med de beste franchisene i klassen", sier TQ Jefferson, Chief Product Officer i Survios. "Denne helt originale historien omfavner alle våre favorittelementer fra 45 år med Alien, fra kinetisk action og hjertebankende utforskning til våre skremmende ressurssterke Xenomorpher som virkelig vil få det til å krype i huden din. Vi gleder oss til at fansen skal få tak i den denne høytiden."

Du kan sjekke ut spillets kunngjøringstrailer nedenfor: