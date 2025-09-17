Alien: Rogue Incursion Evolved lover skarpere grafikk, smartere fiender og mer skrekk

HQ

Gjør deg klar til å forfølge (eller bli forfulgt av) Xenomorphs igjen. Alien: Rogue Incursion Evolved Edition lanseres 30. september til PlayStation 5, Xbox Series X/S og PC, og gir fjorårets spennende sci-fi-skytespill en seriøs nestegenerasjonsoverhaling.

Denne nye utgaven øker ikke bare skrekken. Den byr også på markant forbedret grafikk med ray-tracing, et omarbeidet AI-system for dødeligere møter med romvesener og en rekke livskvalitetsjusteringer. Spillerne kan velge mellom to versjoner: Standard Edition - som inkluderer en håndfull Alien: Romulus-inspirerte ekstrafunksjoner - og Deluxe Edition for de som ønsker "alt", som en digital kunstbok og nye kamuflasjemønstre.

Utvikleren Survios lover også at Rogue Incursion Evolved vil presse hvert gram kraft fra den kommende PlayStation 5 Pro, noe som burde gjøre de bekmørke korridorene enda mer skremmende. Lanseringstraileren byr på massevis av intens førstepersonsaction, klaustrofobiske korridorer og selvfølgelig den allestedsnærværende trusselen fra en lurende Xenomorph.

Vil du være modig nok til å dykke tilbake inn i mørket når 30. september ruller rundt?