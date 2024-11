Alien: Rogue Incursion ser deg strandet i et Xenomorph-utbrudd

HQ

Alien: Rogue Incursion's siste trailer tar oss gjennom historien. I spillet spiller vi som Zula Hendricks, en tidligere marinesoldat fra koloniene som befinner seg strandet på den avsidesliggende planeten LV-354 eller Purdan.

Et Xenomorph-utbrudd på planeten betyr at det er på tide for Zula å gripe pistolen sin igjen og behandle romvesenene til en blyfrokost. Spillet har fortsatt skrekkelementer, men du har en mer actionpreget rolle å spille i Alien: Rogue Incursion enn du hadde i for eksempel Alien: Isolation.

Spillet vil bli utgitt på PS VR2, Meta Quest 3 og Steam VR. Sjekk ut hele historien trailer for flere detaljer nedenfor :