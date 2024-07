Alien: Rogue Incursion's hovedperson er en tidligere kolonial marine som ble Xenomorph-jeger

HQ

Om noen måneder vil vi alle kunne spenne på oss et PS VR2-, Meta Quest 3 eller PCVR-hodesett for å kunne oppleve det skremmende Alien: Rogue Incursion -spillet fra Survios. VR-spillets hovedperson er bekreftet, og skal debutere en gang i løpet av julen, som en del av San Diego Comic-Con.

Denne karakteren er kjent som Zula Hendricks, og beskrives som en "fryktløs eks-kolonial marinesoldat som ble den ultimate Xenomorph-jegeren", noe som ser ut til å antyde at vi vil ha mindre problemer med å ta på oss og fjerne Xenomorph-angrepet enn det som var tilfelle i for eksempel Alien: Isolation.

Hvis du vil se Hendricks i aksjon, må du huske å se den nye traileren for Alien: Rogue Incursion nedenfor, for å se noen av verktøyene hun har i lommen for å håndtere de skremmende sci-fi-monstrene.