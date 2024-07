Alien: Romulus byr på en siste trailer før premieren

HQ

Det er bare en måned til premieren på Fede Alvarez' etterlengtede nye Alien-film, og 20th Century feirer med en siste trailer, fylt med herlig skrekk og gru, som gir oss en forsmak på den utenomjordiske skrekken som kommer.

For alle dere som er nysgjerrige, kan dere ta en nærmere titt på den nesten tre minutter lange og svært lovende traileren nedenfor, som er fylt med mørke og gørr. Så nå krysser vi fingrene for at Alien: Romulus blir virkelig bra.

Gleder du deg til Alien: Romulus, og hva synes du om den siste traileren?