Alien: Romulus får visuelle oppgraderinger før digital lansering

I forkant av den digitale lanseringen 15. januar har Alien: Romulus gjennomgått betydelige CGI-forbedringer, spesielt i skildringen av Ian Holms androidekarakter, Rook. I et nylig intervju med Empire erkjente regissør Fede Alvarez at tidspresset under postproduksjonen gjorde at noen effekter føltes upolerte. For hjemmeutgivelsen ble praktiske og digitale elementer revidert, noe som førte til en jevnere og mer overbevisende presentasjon. Fans som er kritiske til kinoversionen, kan nå finne en mer raffinert opplevelse som venter på dem på Disney+.

