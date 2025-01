Alien: Romulus Regissøren avviser ryktene om Ripleys tilbakekomst i oppfølgeren

HQ

Den siste tiden har det versert en rekke rykter om oppfølgeren til Alien: Romulus og om Sigourney Weavers ikoniske rollefigur Ellen Ripleys tilbakekomst i en eller annen form. Spekulasjonene begynte med at Hollywood-insideren Daniel Richtman hevdet at digital foryngelsesteknologi ble vurdert for å gjenintrodusere Ripley i det som skal bli oppfølgeren til Alien: Romulus, noe filmens regissør, Fede Álvarez, nylig har avvist.

På X skrev regissøren at det ikke var annet enn "morsomt sladder" og understreket at det på ingen måte var sant. Det er imidlertid ingen hemmelighet at han jobber med oppfølgeren Romulus, og det har tidligere blitt nevnt at den vil fokusere på de overlevende fra det første eventyret. Noe Álvarez har uttrykt sin begeistring for, og han har gjentatte ganger fortalt oss hvor glad han er for å få muligheten til å fortsette historien, samt utforske nye områder i Alien -universet.

Hva ville du synes om Ripley skulle komme tilbake i en Romulus oppfølger?