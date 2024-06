Alien: Romulus trailer slippes i dag

HQ

Vi er mange som gleder oss til å få et bedre innblikk i hva Fede Álvarez har kokt sammen med sin nye film Alien, og nå er ventetiden snart over. For i dag ble det nemlig lovet en trailer fra filmen, og vi her i redaksjonen er selvfølgelig veldig håpefulle.

Teaseren som ble sluppet for knappe to måneder siden lover godt, og mye tyder på at Álvarez har vendt tilbake til seriens røtter. Mørkere, mer intim og mer intens. Filmen kommer på kino 16. august, og vi krysser fingrene for at traileren er veldig, veldig bra. Følg med på denne siden senere.

Gleder du deg til Alien: Romulus og hva synes du om teaseren?