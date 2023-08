Alien vil endelig slutte seg til Dead by Daylight

HQ

Dead by Daylight gir oss muligheten til å spille som mordere fra A Nightmare on Elm Street, Halloween, Resident Evil, Saw, Scream, Silent Hill og noen få andre kjente skrekkfranchiser, så det føles litt som om de mest populære er med i spillet. Det viser seg at en av de mest ikoniske fortsatt mangler, men ikke lenge til.

Behaviour har gitt oss en teasertrailer som avslører at Alien's Xenomorph endelig kommer til Dead by Daylight. Det er dessverre alt vi får vite, for de første detaljene om spillets neste kapittel og karakter(er) blir avduket 8. august.