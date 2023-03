Aliens: Dark Descent gir en første titt på gameplayet

HQ

Aliens: Dark Descent har avslørt sin første titt på gameplayet, sammen med utgivelsesdatoen, som er satt til 20. juni.

Det ser ut til at vi befinner oss i kjente omgivelser i Aliens: Dark Descent, hvor vi blant annet tar oss inn på et skip med troppen vår. Allerede ser det ut til at spillet er en oppslukende RTS, da du kan se troppen din aktivt sjekke omgivelsene mens de går gjennom smale korridorer.

Kampsystemet lar deg senke tiden, noe som gir deg akkurat nok tid til å finne ut hva du skal gjøre og sende en ordre over til troppen din. Som i XCOM: Enemy Unknown bruker Aliens: Dark Descent et permadeath-system, noe som betyr at marinesoldatene dine er borte for alltid når de går ned.

Gleder du deg til Aliens: Dark Descent?