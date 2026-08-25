Aliens: Fireteam Elite 2 Får utgivelsesdato for Nintendo Switch 2 og lanseringstrailer

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Aliens: Fireteam Elite 2, oppfølgeren til tredjepersonsskytespillet fra Cold Iron Studios, er i dag, 25. august, utgitt på PC, PS5 og Xbox Series X/S, og lanseringstraileren ble vist på Gamescom Opening Night Live. Ingenting å rapportere om et spill som allerede er tilgjengelig? Vel, det er gode nyheter for Switch 2-brukere, ettersom utgivelsesdatoen er bekreftet, og den er snart her: 29. september 2026.

I likhet med forgjengeren fokuserer « Aliens: Fireteam Elite 2 på flerspillermodus, med firemannslag bestående av Colonial Marines, utplassert i ulike miljøer, og med mer avanserte lagmekanismer som er nødvendige for å overleve. Det handler ikke bare om å skyte, men spillerne trenger strategi og koordinering, samt kunnskap om de ulike klassene og de taktiske evnene, inkludert muligheten til å opprette «Specialists», en klasse som kan tilpasses fullt ut.

Vil du prøve « Aliens: Fireteam Elite 2 på Switch 2 den 29. september? Hvis du allerede har spillet på andre plattformer, husk at flerspillermodusen har plattformoverskridende spill og stemmechat, og at dette også gjelder Switch 2-versjonen.