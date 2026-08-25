Aliens: Fireteam Elite 2 kjører med 60 bilder per sekund på både PS5 og Xbox Series X

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I dag er lanseringsdagen for « Aliens: Fireteam Elite 2, og fans over hele verden vil kaste seg rett inn i spillet for å prøve å overleve horder av Xenomorfer. Men for at det å bli oppslukt og fortært av en rasende Alien skal være virkelig underholdende, må spillet selvsagt være teknisk gjennomarbeidet; ingen ønsker å dø på grunn av tekniske begrensninger.

Så hvordan fungerer det på de ulike plattformene? GamingBolt kan nå avsløre detaljene, og nyhetene er utelukkende gode. Til tross for at det er et krevende flerspillerspill for opptil fire spillere med massevis av fiender, spektakulære effekter og detaljerte omgivelser, kjører det i 1440p og 60 bilder per sekund på både PlayStation 5 og Xbox Series S/X.

Hvis du har en PlayStation 5 Pro, blir det enda bedre, da det kjører i 4K og 60 bilder per sekund. Til slutt leverer Xbox Series S stabile 1080p ved 30 bilder per sekund.

Som vi tidligere har rapportert, kommer « Aliens: Fireteam Elite 2 også til Switch 2 og vil bli lansert i høst. Vi får vente og se hvor bra den versjonen presterer.