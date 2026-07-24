Aliens: Fireteam Elite 2 vil bli lansert allerede neste måned
Cold Iron Studios vil lansere sitt samarbeidsbaserte actionspill i slutten av august.
Hvis du trodde slutten av august ikke var travel nok når det gjelder lanseringer av nye videospill, med tanke på at vi skal få The Sinking City 2, Star Wars: Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy og Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 i løpet av et par uker etter hverandre, så kommer nå enda et stort spill til å bli med i rekken.
Utvikleren Cold Iron Studio er klar til å gi fansen sitt samarbeidsbaserte actionskytespill, « Aliens: Fireteam Elite 2, og vil gjøre dette allerede 25. august. Spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S, og her skal spillerne spille som et team av kolonimarinesoldater som har til oppgave å kjempe for å overleve i et fiendtlig miljø befolket av horder og horder av Xenomorphs.
Vi har fått vite at spillet vil være tilgjengelig i et par utgaver, der Standard Edition koster 49,99 dollar og kun inkluderer grunnspillet. 40th Anniversary Premium Edition vil koste 69,99 dollar og inkludere grunnspillet samt et par DLC-pakker, nemlig «Ripley’s Hive Exterminator Pack» og «Herk Mondo’s Pest Pack», som gir deg noen kosmetiske alternativer å velge mellom og noen eksklusive våpen. I tillegg kommer «Rain Jackson's Star Pack» på lanseringsdagen for 9,99 dollar, som gir enda flere kosmetiske elementer og et nytt eksklusivt våpen.
Med denne lanseringsdatoen i tankene, vil dette endre planene dine for videospill i slutten av august?