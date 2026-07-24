Aliens: Fireteam Elite 2 vil bli lansert allerede neste måned

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Hvis du trodde slutten av august ikke var travel nok når det gjelder lanseringer av nye videospill, med tanke på at vi skal få The Sinking City 2, Star Wars: Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy og Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 i løpet av et par uker etter hverandre, så kommer nå enda et stort spill til å bli med i rekken.

Utvikleren Cold Iron Studio er klar til å gi fansen sitt samarbeidsbaserte actionskytespill, « Aliens: Fireteam Elite 2, og vil gjøre dette allerede 25. august. Spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S, og her skal spillerne spille som et team av kolonimarinesoldater som har til oppgave å kjempe for å overleve i et fiendtlig miljø befolket av horder og horder av Xenomorphs.

Vi har fått vite at spillet vil være tilgjengelig i et par utgaver, der Standard Edition koster 49,99 dollar og kun inkluderer grunnspillet. 40th Anniversary Premium Edition vil koste 69,99 dollar og inkludere grunnspillet samt et par DLC-pakker, nemlig «Ripley’s Hive Exterminator Pack» og «Herk Mondo’s Pest Pack», som gir deg noen kosmetiske alternativer å velge mellom og noen eksklusive våpen. I tillegg kommer «Rain Jackson's Star Pack» på lanseringsdagen for 9,99 dollar, som gir enda flere kosmetiske elementer og et nytt eksklusivt våpen.

Med denne lanseringsdatoen i tankene, vil dette endre planene dine for videospill i slutten av august?