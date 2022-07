Aliens: Fireteam Elite får cross-play, ny modus og mer om to uker

HQ

Tidligere i sommer avslørte Cold Iron Studios at de ville slippe en stor oppdatering med en rekke forbedringer og mer innhold til Aliens: Fireteam Elite en gang i juli. Denne lovnaden vil de holde.

Utviklerne forteller at sesong 4 av Aliens: Fireteam Elite starter den 26. juli, og at dette markeres med oppdateringen som blant annet gjør det mulig å spille med folk på alle andre platformer, en ny modus passende nok kalt Restock Turrets hvor du må fylle opp disse mens Xenomorpher angriper fra alle kanter, et Prestige-system som lar oss gå forbi level 20 mens vi får flere kosmetiske godsaker, fire nye våpen og litt annet småtteri du kan se i traileren under.