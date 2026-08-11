Aliens: Fireteam Elite har blitt umulig å spille på « Switch tre år etter lanseringen

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Spørsmålet om digitale rettigheter har kanskje vært det heteste temaet i spillverdenen helt siden Sony kunngjorde at de ville fase ut fysiske spill fra og med januar 2028. Dette gir grunn til å tro at PlayStation 6 ikke vil ha et diskdrev, og at tiden da man faktisk kunne eie spill, er over i Sonys økosystem.

I dag har debatten blusset opp igjen etter nedleggelsen av skyserverne for Switch-versjonen av « Aliens: Fireteam Elite. Siden spillet er et flerspillerspill, betyr dette i praksis at spillet er tatt ut av drift og at produktet du kjøpte, er blitt tatt fra deg (uten noen form for kompensasjon), bare tre år etter utgivelsen.

Selv om dette ikke kom som noen overraskelse, ettersom Switch-eiere hadde fått en advarsel tidligere i år, reiser det likevel spørsmålet om hva utgivere bør ha lov til å gjøre mot spillere, og hvilke forpliktelser de faktisk bør ha. Den nåværende trenden går i retning av stadig svakere beskyttelse, og risikoen er at en stor del av spillene du har kjøpt ganske enkelt ikke vil kunne spilles i fremtiden.