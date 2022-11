Aliens: Fireteam Elite kan vinne tidenes første spill-Grammy

HQ

Før noen av dere går berserk i kommentarfeltet eller sosiale medier bør det nevnes at jeg vet en håndfull spill har vunnet en prestisjefylt Grammy, av mange betraktet som musikkverdens Oscar, gjennom årene, men årets utgave av kåringen er den første hvor spill får en egen kategori. Derfor må det være lov å si at nominasjonslisten er...interessant...

Her er nemlig de fem spillene National Academy of Recording Arts and Sciences-medlemmene mener hadde best musikk de siste 12 månedene:

Nå er det vel i hovedsak Aliens jeg biter meg mest merke i selv om det ikke er musikken spillet har fått mest kritikk for. Det nå ganske glemte spillet ble altså nominert i stedet for blant annet The Artful Escape, Nier Replicant ver.1.22474487139 og Kena: Bridge of Spirits.

Hvem tror og håper du vinner tidenes første spilldedikerte Grammy?