Aliens: Fireteam Elite Season 3: Lancer er nå i gang

HQ

Selv om Back 4 Blood og Outriders ser ut til å ha vunnet kampen om co-op-publikumet i fjor, er Aliens: Fireteam Elite fortsatt ganske populært. Etter en svak lansering med for lite innhold har utviklerne kontinuerlig utvidet spillet sitt med upåklagelig støtte, og det faktum at det ble lagt til på Xbox Game Pass gjorde at det også virker som at flere spillere har oppdaget dette ganske underholdende spillet.

Nå har Cold Iron Studios satt i gang Season 3: Lancer, som er en gratis oppdatering som blant annet legger til en ny klasse kalt Lancer. Lancer er tungt bevæpnet med både et tungt maskingevær og en hagle, men det er også mer nytt innhold i form av nye våpen og andre ting.

Se lanseringstraileren for Season 3: Lancer nedenfor. Aliens: Fireteam Elite er nå tilgjengelig på PC, PlayStation og Xbox og har støtte for co-op for opp til tre spillere i et såkalt fireteam.