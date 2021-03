Aliens: Fireteam er Left 4 Dead med Xenomorph-er

Over tre år har gått siden Fox annonserte at de hadde satt Cold Iron Studio til å lage et nytt storspill i Alien-universet. Den gang var prosjektet i en såpass tidlig fase at de bare ønsket å si dette ville bli noe vi ikke hadde sett fra Alien før, og det var ikke en spøk.

Det nå navngitte Aliens: Fireteam er nemlig et samarbeidsfokusert overlevelsesspill hvor du og to andre spillere eller datakontrollerte marinejegere må overleve kampen mot en drøss av Xenomorpher. Om du har sett filmene vet du at dette ikke er en lett sak med mindre man heter Ripley eller kalles en "ugly motherf*****, så vi får selvsagt flere titalls våpen, duppeditter og ferdigheter å velge blant basert på de fem ulike klassene. Å ha ulike ting i laget høres fornuftig ut siden det skal være over elleve ulike Xenomorph-typer og en rekke andre fiendetyper (blant annet androider) med ulike strategier og styrker disse tjuetre årene etter den Alien 3.

Du er ikke alene om å synes at dette høres ut som Left 4 Dead og det kommende Back 4 Blood, men heldigvis er det litt som skiller disse fra hverandre. Med tanke på at dette studioet består av folk som blant annet har laget Borderlands, City of Heroes og Star Trek Online bør det ikke overraske at Aliens: Fireteam har et rollespillaktig fremgangssystem som lar oss få nye våpen, modifikasjoner og fordeler etter hvert. På toppen av dette får vi fem ulike vanskelighetsgrader å velge blant, "Challenge Cards" som vil endre litt på gameplayet i bytte mot flere erfaringspoeng, fire historiekampanjer med tre oppdrag hver og ikke minst et system som skal kunne endre på oppdragene slik at hver gjennomspilling blir unik (Høres ut som L4D sitt The Director-system), så høres det ut som om Cold Iron har tenkt å ta opp kampen med Turtle Rock Studios sitt Back 4 Blood i sommer. Spesielt siden Aliens: Fireteam skal slippes på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series "en gang i sommer", så det skal bli interessant å se hvor nærme Back 4 Blood sin 18. juni-lansering de tør å gå.