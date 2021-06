Aliens: Fireteam får august-lansering i ny trailer

Vi har ikke hørt noe særlig fra Aliens: Fireteam etter at det Left 4 Dead-lignende spillet ble annonsert i mars, men det betyr ikke at lovnadene om et slipp i løpet av sommeren brytes.

For nå har Cold Iron Studios gitt oss en ny trailer fra Aliens: Fireteam som i tillegg til å minne oss på å forhåndsbestille for å få tilgang til Hardened Marine Pack-en som inkluderer Bandana Head Accessory, Digital Red Weapon Camo, tre våpenutsmykninger og den godt navngitte Chestburster-emoten avslører at spillet vil lanseres den 24. august.