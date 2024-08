Alienware avslører sin første ikke-OLED-skjerm med Dual-Resolution-modus

HQ

Alienware Alienware har avduket AW2725WQF, sin første ikke-OLED-skjerm med kapasitet for Dual-Resolution-modus.

Skjermen kan veksle mellom 4K 180 Hz-modus og 1080 360 Hz-modus, noe som gir gamere fleksibilitet og imøtekommer de ulike kravene som stilles i de mange forskjellige spillene de spiller. Hvis du vil ha høy detaljrikdom, bruker du 4K/180, mens du bruker 1080/360 hvis du vil ha hastighet for flerspillerkonkurranser.

Nå til spesifikasjonene. Alienwares AW2725QF er en 27-tommers IPS-skjerm med et sideforhold på 1000:1 og en topplysstyrke på 600 nit. Den dekker (opptil) 95 % av DCI-P3-fargespekteret, og støtter VESA DisplayHDR 600 og Dolby Vision HDR. Den har to HDMI 2.1-porter for konsollspillere, og støtter Nvidia G-SYNC og FreeSync VRR.

Som om ikke alt dette var nok, er Alienware AW2725QF priset til bare $ 600, rundt halvparten av hva andre konkurrerende skjermer selges for (takk, GameRant).