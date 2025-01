Alienware bringer tilbake Area-51 som stasjonær og bærbar linje

HQ

Under den pågående CES-teknologikonferansen har Alienware, Dells spillmaskinvaredivisjon, nå kunngjort en tilbakevendende serie med stasjonære og bærbare gadgets. Spesielt er det den tidligere nedlagte Area-51-linjen som kommer tilbake, med dette satt til å være den nye gullstandarden for Alienware ved å bli det beste som merket har å tilby.

Både stasjonære og bærbare datamaskiner vil bli drevet av Nvidia GeForce RTX 50 Series GPUer som baner vei for DLSS 4-støtte, samt bruker Intel Core Ultra CPUer også.

Når det gjelder detaljer, vil Area-51 Desktop være et 80L-tårn som har plass til opptil en RTX 5090 og en Intel Core Ultra 9 285K. Det vil ha plass til mer enn 600W dedikert grafikk og 280W prosessorkraft, samt ha et design og nok plass som gjør det mulig for brukere å enkelt bytte og oppgradere komponenter i fremtiden.

For å holde den stasjonære PC-en kjølig, vil den benytte et nytt overtrykksystem som bruker tre viftesystemer til å suge luft inn i kabinettet og deretter bruke pakninger til å fange opp luft, bygge et trykksystem og deretter slippe varm luft ut på baksiden. Dette kommer selvsagt i tillegg til væskekjøling og ekstra viftesystemer som inkluderer doble 140 mm-enheter og doble 180 mm-enheter. Dette kjølesystemet hevdes å bidra til at Area-51 kjører 13 % kjøligere og 45 % mer stillegående under intens bruk.

En av de andre smarte funksjonene er avtakbare støvfiltre som gjør det enklere å rengjøre, og et mer tilgjengelig sidepanel som gjør det enklere å nå komponentene.

Alienware har lagt ut hvordan den mest premiumversjonen av Area-51 kan se ut akkurat nå, med de fullstendige spesifikasjonene nedenfor :



To-kanals RAM-konfigurasjoner på opptil 64 GB DDR5 XMP (2x 32 GB) ved 6400 MT/s.



Opptil 8 TB lagringsplass via 4 TB NVMe M.2 PCIe Gen4 SSD (oppstart) + 4 TB NVMe M.2 PCIe Gen4 SSD (lagring).



Utstyrt med enten 360 mm væskekjøling (LC) eller 240 mm LC, samtidig som det er mulig å oppgradere til 420 mm LC.



Drives av en 1500 W Platinum-klassifisert ATX12VO-strømforsyning (PSU) eller en 850 W Gold-klassifisert ATX12VO PSU.



Syv AlienFX-belysningssoner som kan tilpasses, med over 16,7 millioner farger og seks ulike lyseffekter, som alle administreres i Alienware Command Center (AWCC).



Valgfri Alienware Elite Care-kundestøtte, som tilbyr kundestøtte døgnet rundt, dekning av utilsiktede skader, reparasjoner på stedet og mer.



Når det gjelder priser og lanseringsdato, vil Area-51 Desktop koste deg rundt $ 4 499 for lanseringskonfigurasjonen, med planlagt lansering i 1. kvartal.

Når det gjelder Area-51-bærbare datamaskiner, med det korrekte navnet AW30, vil også disse ha en ny termisk arkitektur som lover 35 % mer luftstrøm og 15 % mindre støy. De vil ha en ny gjennomsiktig termisk hylle for å gi mer stil, en flytende blågrønn overflate som skifter farge når lyset treffer den, et Gorilla Glass -vindu på undersiden for å få et glimt under panseret, RGB-vifter og en design uten hengsler.

Vi er lovet at den mest avanserte AW30 som vil være tilgjengelig for tiden vil inkludere en RTX 5090, en Intel Core Ultra 9 275HX, XMP-minne som når 7 200 MT/s, og en Gen 5 SSD-lagring som kan være så stor som 12 TB.

Når det gjelder priser, vil lanseringsmodellen sette deg tilbake $ 3,199 når den debuterer i 1. kvartal, men inngangsmodellen vil bare kreve $ 1,999.