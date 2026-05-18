Alienware lanserer sin første budsjettvennlige bærbare gaming-laptop

Alienware har gjort seg kjent for dyre gaming-PC-er, men nå har de annonsert og lansert Alienware 15, og den lover å være en budsjettvennlig bærbar gaming-pc, ifølge IGN.

Alienware 15 vil ha varianter av en AMD Ryzen- eller Intel Core-brikke, sammen med en Nvidia GeForce RTX 4050 GPU. Du kan øke spillet ditt til en RTX 5060, hvis du vil. Startprisen er $ 1 299 for AMDs Ryzen-utstyrte basisversjon, og $ 1 349 for en Intel-modell. Så kanskje ikke et budsjettvennlig alternativ i tradisjonell forstand.

Den mindre modellen får nye AMD-brikkealternativer - en Ryzen 7 260 eller Ryzen 5 220 - og leveres med enten en 512 GB eller 1 TB NVMe SSD. Den har også en 300-nit, 165Hz oppdateringsfrekvens, 16:10 WUXGA (1920 x 1200) skjerm. Men så leveres basismodellen på 16 tommer med et 8 GB RTX 5050-grafikkort og 16 GB DDR5 RAM, men bare med en Intel-prosessor og en 120 Hz-skjerm. Alienware 15 vil kunne konfigureres med 8 GB, 16 GB eller 32 GB RAM, og et 54Wh eller 70Wh batteri.

Så hvis du har vært på utkikk etter en ny bærbar spill-PC, kan dette være noe å vurdere.