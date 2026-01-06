nyheter
Alienware oppgraderer sine bærbare datamaskiner med QD-OLED-skjermer
QD-OLED med hardcore gaming-spesifikasjoner har funnet veien til high-end bærbare datamaskiner.
HQ
Alienware lanserer nye 16-tommers bærbare datamaskiner i Area 51- og Aurora-serien, med fokus på mindre gjenskinn, Intel Ultra 200HX CPU-alternativer og Nvidia RTX 50-serie GPU-er, men enda viktigere er det at skjermen har fått en overhaling.
Dette betyr massive forbedringer:
- 0,2 ms responstid - 15 ganger raskere enn tidligere modeller
- HDR True Black 500
- 620 nits maksimal HDR-lysstyrke
- 120 % DCI-P3-fargespekter
- VESA HDR ClearMR 9000-sertifisert - ingen spøkelsesbilder i scener med høy hastighet
- Antirefleksbelegg som demper refleksjoner uten at det går på bekostning av fargekvaliteten
- Pixel Protection med innebygd AI-programvare for å håndtere panelets helse
- Holdbar struktur med 15 kg trykktesting av lokket og en levetid på 20 000 sykluser for hengslet
Dette er en enorm forbedring, ettersom de få bærbare gaming-maskinene som bruker OLED, vanligvis bruker de trege 3 ms versjonene, og denne oppgraderingen vil gjøre dem levedyktige for konkurransespill.