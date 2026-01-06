Alienware oppgraderer sine bærbare datamaskiner med QD-OLED-skjermer

HQ

Alienware lanserer nye 16-tommers bærbare datamaskiner i Area 51- og Aurora-serien, med fokus på mindre gjenskinn, Intel Ultra 200HX CPU-alternativer og Nvidia RTX 50-serie GPU-er, men enda viktigere er det at skjermen har fått en overhaling.

Dette betyr massive forbedringer:



0,2 ms responstid - 15 ganger raskere enn tidligere modeller



HDR True Black 500



620 nits maksimal HDR-lysstyrke



120 % DCI-P3-fargespekter



VESA HDR ClearMR 9000-sertifisert - ingen spøkelsesbilder i scener med høy hastighet



Antirefleksbelegg som demper refleksjoner uten at det går på bekostning av fargekvaliteten



Pixel Protection med innebygd AI-programvare for å håndtere panelets helse



Holdbar struktur med 15 kg trykktesting av lokket og en levetid på 20 000 sykluser for hengslet



Dette er en enorm forbedring, ettersom de få bærbare gaming-maskinene som bruker OLED, vanligvis bruker de trege 3 ms versjonene, og denne oppgraderingen vil gjøre dem levedyktige for konkurransespill.

