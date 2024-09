Alison Janney stjeler rampelyset i The Diplomat: Sesong 2

Vi rapporterte forleden at The Diplomat ville komme tilbake til Netflix i slutten av oktober. Nå har strømmetjenesten sluppet den første teasertraileren for dramaseriens andre sesong, der vi får se Alison Janney stjele rampelyset fra Keri Russells hovedkarakter.

I sesong 2 vil Russells rollefigur Kate Wyler forsøke å kjøle ned og overvinne økende internasjonale spenninger etter at et bombeattentat i London forårsaker opprør og røsker tak i korrupsjon i toppen av den britiske regjeringen.

The Diplomat er tilbake på Netflix 31. oktober 2024, og du kan se teaser-traileren nedenfor.