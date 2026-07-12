Alix Wilton Regan spilte inn både «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» og «Catalyst» rett etter hverandre

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Alix Wilton Regan, den nye Lara Croft i videospillene «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» og « Tomb Raider: Catalyst » (og de kommende «Tomb Raider»-spillene hvis alt går bra), har virkelig lagt ned mye arbeid i sin første periode som Lara. Hun gikk rett inn i full produksjon for begge spillene etter hverandre, et par år etter at hun fikk rollen.

«Jeg ble valgt ut [i august 2022], og det var kanskje i 2024, eller noe sånt, da vi gikk inn i full produksjon på begge. Da tenkte jeg: Dette er stort, jøss, dette er virkelig stort. Jeg skjønte det ikke med en gang, men i omtrent to år nå har jeg jobbet med begge prosjektene samtidig,» fortalte Regan til Variety.

Til tross for at hun spilte inn begge samtidig, sa Regan at hun gikk inn i «Catalyst» med en litt annen tilnærming. «Jeg prøver å få Lara i Atlantis til å virke litt yngre, mer forundret og litt mer uskyldig enn i Catalyst, for hvis man tenker logisk på det, kommer jo Atlantis først, så alle de andre spillene, og så kommer vi til Catalyst. Så jeg prøver å holde «Atlantis»-versjonen litt yngre, litt mer storøyd; hun har ikke sett fullt så mye, men hun er absolutt en Lara som har levd gjennom Survivor-trilogien,» sa hun.

I sin tid som Lara har Regan gjort mye research, og hun bringer med seg alle slags påvirkninger i sin tolkning. «Det ble hentet mye inspirasjon fra de tre første Tomb Raider-filmene, og deretter fra Angelina Jolie-filmene, fordi manuset er skrevet med den typen vidd, den høye intelligensen og den veldig tørre britiske humoren. Så det er hentet mye inspirasjon fra alle disse prosjektene, samtidig som jeg har fulgt nøye med på hva Camilla [Luddington] gjorde med sin Lara [i «Survivor»-trilogien], fordi det er den forrige versjonen av Lara.»

Både «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» og « Tomb Raider: Catalyst » er planlagt å ha premiere i 2027.