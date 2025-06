All nakenhet i 28 Years Later består av proteser

HQ

Hvis du allerede har sett 28 Years Later, vil du sannsynligvis være kjent med det faktum at det er en stor grad av nakenhet involvert i filmen, rett og slett fordi de mange zombiedyrene har mistet klærne sine i løpet av de nesten tre tiårene som har gått siden virusutbruddet begynte. Selv om man kanskje skulle tro at det ville gjøre innspillingen litt enklere, siden det er mindre kostymearbeid å gå igjennom, viser det seg at det var helt motsatt.

I et intervju med People nylig avslørte regissør Danny Boyle at all nakenheten i filmen var falsk. Det var et produkt av proteser, og når det gjelder hvorfor dette måtte gjøres, var det på grunn av de unge stjernene som var på settet.

I Storbritannia, som en del av Child Offenses Act, kan ikke unge skuespillere bli konfrontert med full nakenhet på filmsett, noe som betydde at all nakenhet i filmen måtte håndteres med proteser.

Boyle forklarer "Det er interessant at fordi det var en 12 år gammel gutt på settet, er det ikke tillatt for noen å være nakne, ikke virkelig nakne, så de ser nakne ut, men alt er proteser".

Han delte også en rask interaksjon med intimitetskoordinatoren på prosjektet, der han la til: "Så det var liksom: 'Herregud', så vi måtte lage kjønnsorganproteser til alle."

Boyle avslutter med: "Det visste vi ikke på forhånd, det var et mareritt".

