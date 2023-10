All The Light We Cannot See traileren tegner et dystert bilde av krigstidens Europa

HQ

Selv om oktober bare så vidt har begynt, er Netflix allerede i gang med å forberede abonnentene på hva de har tenkt å tilby i november. Den kommende måneden starter med den nyeste filmatiseringen av All The Light We Cannot See, en film som utspiller seg i krigstidens Europa og følger en blind fransk jente og hennes tilbaketrukne onkel, samt en tenåring som er vervet til Hitlers regime for å reparere radioer. Filmen vil utforske forbindelsen som disse personene til slutt knytter, og trioen spilles av Aria Mia Loberti, Louis Hoffman og Mark Ruffalo.

Filmen, som skal debutere på Netflix 2. november 2023, har Hugh Laurie i hovedrollen og ser ut til å bli en dramatisk og emosjonell fortelling som gir et svært detaljert bilde av hvordan livet var under andre verdenskrig.

Nedenfor kan du se den nye traileren til All The Light We Cannot See i forkant av lanseringen neste måned.