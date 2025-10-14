Sport
Alle 28 lagene er kvalifisert til VM 2026 per oktober 2025
Mer enn halvparten av deltakerne i VM 2026 er bekreftet.
VM i fotball 2026 vil ha 48 lag, 50 % flere enn den vanlige turneringen med 32 lag, og det vil finne sted i tre land: USA, Mexico og Canada. Det største VM noensinne har nå mer enn halvparten av deltakerne bekreftet: 20 lag var kvalifisert ved inngangen til denne landslagspausen, og ytterligere åtte har sikret seg billetter i løpet av oktober.
Dette er listen over nasjoner som er kvalifisert til VM 2026 per 14. oktober. Det er bare Europa og Nord- og Mellom-Amerika som gjenstår for å avgjøre hvilke nasjoner som er kvalifisert via direkteplass, resten avgjøres gjennom play-off (4 for Europa, 2 for resten av konføderasjonene).
Afrika (9/9 + 1 playoff-plass)
- Algerie
- Egypt
- Ghana
- Marokko
- Tunisia
- Elfenbenskysten
- Senegal
- Kapp Verde
- Sør-Afrika
Asia (8/8 + 1 sluttspillplass)
- Australia
- Iran
- Japan
- Jordan
- Sør-Korea
- Qatar
- Saudi-Arabia
- Usbekistan
Europa (1/12 + 4 sluttspillplasser)
- England
Oseania (1/1 + 1 sluttspillplass)
- New Zealand
Sør-Amerika (6/6 + 1 sluttspillplass)
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
Nord- og Mellom-Amerika (3 vertsland + 0/3 + 2 sluttspillplasser)
- USA
- Mexico
- Canada
Hvem tror du vinner VM i fotball 2026 neste sommer?