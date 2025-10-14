Gamereactor

Alle 28 lagene er kvalifisert til VM 2026 per oktober 2025

Mer enn halvparten av deltakerne i VM 2026 er bekreftet.

HQ

VM i fotball 2026 vil ha 48 lag, 50 % flere enn den vanlige turneringen med 32 lag, og det vil finne sted i tre land: USA, Mexico og Canada. Det største VM noensinne har nå mer enn halvparten av deltakerne bekreftet: 20 lag var kvalifisert ved inngangen til denne landslagspausen, og ytterligere åtte har sikret seg billetter i løpet av oktober.

Dette er listen over nasjoner som er kvalifisert til VM 2026 per 14. oktober. Det er bare Europa og Nord- og Mellom-Amerika som gjenstår for å avgjøre hvilke nasjoner som er kvalifisert via direkteplass, resten avgjøres gjennom play-off (4 for Europa, 2 for resten av konføderasjonene).

Afrika (9/9 + 1 playoff-plass)


  • Algerie

  • Egypt

  • Ghana

  • Marokko

  • Tunisia

  • Elfenbenskysten

  • Senegal

  • Kapp Verde

  • Sør-Afrika

Asia (8/8 + 1 sluttspillplass)


  • Australia

  • Iran

  • Japan

  • Jordan

  • Sør-Korea

  • Qatar

  • Saudi-Arabia

  • Usbekistan

Europa (1/12 + 4 sluttspillplasser)


  • England

Oseania (1/1 + 1 sluttspillplass)


  • New Zealand

Sør-Amerika (6/6 + 1 sluttspillplass)


  • Argentina

  • Brasil

  • Ecuador

  • Uruguay

  • Colombia

  • Paraguay

Nord- og Mellom-Amerika (3 vertsland + 0/3 + 2 sluttspillplasser)


  • USA

  • Mexico

  • Canada

Hvem tror du vinner VM i fotball 2026 neste sommer?

Alle 28 lagene er kvalifisert til VM 2026 per oktober 2025
