Alle 28 lagene er kvalifisert til VM 2026 per oktober 2025

HQ

VM i fotball 2026 vil ha 48 lag, 50 % flere enn den vanlige turneringen med 32 lag, og det vil finne sted i tre land: USA, Mexico og Canada. Det største VM noensinne har nå mer enn halvparten av deltakerne bekreftet: 20 lag var kvalifisert ved inngangen til denne landslagspausen, og ytterligere åtte har sikret seg billetter i løpet av oktober.

Dette er listen over nasjoner som er kvalifisert til VM 2026 per 14. oktober. Det er bare Europa og Nord- og Mellom-Amerika som gjenstår for å avgjøre hvilke nasjoner som er kvalifisert via direkteplass, resten avgjøres gjennom play-off (4 for Europa, 2 for resten av konføderasjonene).

Afrika (9/9 + 1 playoff-plass)



Algerie



Egypt



Ghana



Marokko



Tunisia



Elfenbenskysten



Senegal



Kapp Verde



Sør-Afrika



Asia (8/8 + 1 sluttspillplass)



Australia



Iran



Japan



Jordan



Sør-Korea



Qatar



Saudi-Arabia



Usbekistan



Europa (1/12 + 4 sluttspillplasser)



England



Oseania (1/1 + 1 sluttspillplass)



New Zealand



Sør-Amerika (6/6 + 1 sluttspillplass)



Argentina



Brasil



Ecuador



Uruguay



Colombia



Paraguay



Nord- og Mellom-Amerika (3 vertsland + 0/3 + 2 sluttspillplasser)



USA



Mexico



Canada



Hvem tror du vinner VM i fotball 2026 neste sommer?