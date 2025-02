Alle bildene fra den kommende Assassin's Creed Shadows artbooken er lekket

HQ

I løpet av helgen ble Assassin's Creed Shadows rammet av en lekkasje da noen delte alle bildene fra en kommende kunstbok kalt The Art of Assassin's Creed via et hentai-forum. Totalt er det over 200 bilder, og selvfølgelig noe utfyllende informasjon om dem.

Det betyr at det også er mange spoilere om alt fra verden til folk du kan møte og mye mer. Hvis du skal spille Shadows, kan det være lurt å være ekstra på vakt mot spoilere fra nå og frem til premieren 20. mars.

Hvis du vil sjekke ut alle bildene, er de for øyeblikket tilgjengelige på Imgur.