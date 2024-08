Alle bøkene som ble annonsert på årets D&D direct

I tillegg til 2024 Player's Handbook, som allerede har blitt vist frem i stor utstrekning (og vært involvert i noen D&D Beyond kontroverser), har Wizards of the Coast gitt fansen et glimt inn i deres nye liste over bøker for D&D 5.5e/One D&D.

For å begynne med det åpenbare: I tillegg til Player's Handbook (som utgis 17. september 2024) utgir Wizards en 2024 Dungeon Master's Guide (12. november 2024) og Monster Manual (18. februar 2025).

Som vi allerede vet, oppdaterer PHB 2024 alle kjerneklassene (det er uklart om Artificer vil komme tilbake i fremtidige bøker, men den er ikke med her), sammen med noen underklasser og formularer. Det er nye underklasser og formularer, samt feats og en rekonfigurering av bakgrunns- og artssystemet. En av de største endringene er våpenmesterskap, som Wizards sa er slik at "hver runde [kampsportklasser] har et sett med alternativer som meningsfylt kan endre den taktiske situasjonen i en kamp."

Wizards har kalt 2024 DMG en "topp til bunn omskriving av 2014 DMG", med et "stort, fett, honking treasures kapittel" som de hevder er fylt med rundt 100 sider med nye og tilbakevendende magiske gjenstander. MM hevdes å være "by far the most monster packed MM D&D has ever had", og alle tre bøkene, spesielt PHB for øyeblikket, er i ferd med å bli oversatt av selskapet, for å kunne betjene så mange fans internasjonalt som mulig.

I tillegg til disse kjernebøkene utgir Wizards noen eventyrmoduler. Den første er Dragon Anthology, som kommer sommeren 2025 og inneholder ti korte eventyr. Det andre, kanskje ironisk nok, er det nye startsettet, som kommer høsten 2025.

Til slutt i slutten av 2025 - når det spesifikt betyr kan vi ikke si - vil det bli utgitt to nye bøker som tar spillerne tilbake til Forgotten Realms, fordi Wizards hadde "for mye å få plass til i én bok". Det blir altså én bok primært for spillere - Forgotten Realms Player's Guide - og én for DM-er - Forgotten Realms Campaign Guide.

Wizards har uttalt at FRPG vil inneholde nye underklasser, feats, bakgrunner, magi og nye typer magi (hva det betyr er jeg ikke sikker på, men det høres spennende ut). FRCG vil tilby et utall av ikoniske settinger til DM-er, inkludert, men ikke begrenset til Baldur's Gate, Icewind Dale, Dalelands, Moonshae Isles, og Calimshan.

Det ser også ut til at Wizards, til tross for sine mange uhell, har en intensjon om å gjenoppbygge noen broer med D&D-samfunnet. I tillegg til de annonserte utgivelsesdatoene, kunngjorde selskapet at de ville gi lokale spillbutikker tilgang til produktene to uker før den utbredte / offisielle online. For eksempel vil dette bety at 2024 PHB er tilgjengelig på din LGS fra 3. september - så sjekk inn med din for å se om de er en av mottakerne, fordi det å støtte lokale virksomheter nettopp ble enda bedre.

I tillegg, selv om det foreløpig er uklart hvilken form dette vil ta og hvem de utpekte partnerne vil være i sin helhet, samarbeider Wizards med tredjepartsskapere som Kobold Press, Loot Tavern, og Ghostfire Gaming for å plattformere innholdet deres på D&D Beyond markedsplass.

Du kan lære mer om D&D Direct, spesielt Project Sigil (3D-sandkassen Wizards har laget i noen tid) her.