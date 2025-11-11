Alle Champions League-kampene for kvinner denne uken: tider og hvordan du ser dem
Lyon mot Wolfsburg, Bayern mot Arsenal eller Atlético mot Juventus, noen høydepunkter fra runde 3.
Kampdag 3 av 6 i Women's Champions League - ligafasen finner sted denne uken, med høydepunkter som inkluderer Real Madrid vs. Paris FC, Lyon vs. Wolfsburg på tirsdag; Bayern vs. Arsenal, Atlético vs. Juventus og Manchester United vs. PSG på onsdag.
Som alltid kan du følge alle kampene i Women's Champions League direkte på Disney+. Konkurransen tar formelen fra ligafasen, der bare de fire beste lagene kvalifiserer seg til kvartfinalene, og lagene mellom 5-12 får spille et sluttspill. Dette er alle kampene du kan se denne uken :
Tirsdag 11. november
- Roma mot Vålerenga (18:45 CET)
- OL Lyon mot Wolfsburg (21:00 CET)
- Real Madrid mot Paris FC (21:00 CET)
- St. Pölten mot Chelsea (21:00 CET)
Onsdag 12. november
- Bayern München mot Arsenal (18:45 CET)
- Barcelona mot OH Leuven (18:45 CET)
- Manchester United mot Paris Saint-Germain (21:00 CET)
- Atlético de Madrid mot Juventus (21:00 CET)
- Benfica mot Twente (21:00 CET)
Neste kampdag er 19.-20. november, og ligafasen avsluttes i desember (9.-10. og 17.). Sluttspillet finner sted i februar, kvartfinalene i april 2026 og finalen spilles i Oslo 24. mai i år. Hvem tror du vinner Champions League for kvinner i år?