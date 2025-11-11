Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Alle Champions League-kampene for kvinner denne uken: tider og hvordan du ser dem

Lyon mot Wolfsburg, Bayern mot Arsenal eller Atlético mot Juventus, noen høydepunkter fra runde 3.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Kampdag 3 av 6 i Women's Champions League - ligafasen finner sted denne uken, med høydepunkter som inkluderer Real Madrid vs. Paris FC, Lyon vs. Wolfsburg på tirsdag; Bayern vs. Arsenal, Atlético vs. Juventus og Manchester United vs. PSG på onsdag.

Som alltid kan du følge alle kampene i Women's Champions League direkte på Disney+. Konkurransen tar formelen fra ligafasen, der bare de fire beste lagene kvalifiserer seg til kvartfinalene, og lagene mellom 5-12 får spille et sluttspill. Dette er alle kampene du kan se denne uken :

Tirsdag 11. november


  • Roma mot Vålerenga (18:45 CET)

  • OL Lyon mot Wolfsburg (21:00 CET)

  • Real Madrid mot Paris FC (21:00 CET)

  • St. Pölten mot Chelsea (21:00 CET)

Onsdag 12. november


  • Bayern München mot Arsenal (18:45 CET)

  • Barcelona mot OH Leuven (18:45 CET)

  • Manchester United mot Paris Saint-Germain (21:00 CET)

  • Atlético de Madrid mot Juventus (21:00 CET)

  • Benfica mot Twente (21:00 CET)

Neste kampdag er 19.-20. november, og ligafasen avsluttes i desember (9.-10. og 17.). Sluttspillet finner sted i februar, kvartfinalene i april 2026 og finalen spilles i Oslo 24. mai i år. Hvem tror du vinner Champions League for kvinner i år?

Alle Champions League-kampene for kvinner denne uken: tider og hvordan du ser dem
Oleksandr Osipov / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballWomen's Champions League


Loading next content