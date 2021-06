Alle Crysis-spillene kommer til PC, PS4, Xbox One og Switch

Crytek har ikke akkurat vært ekstremt vage med hintene sine på sosiale medier den siste tiden, så det var bare et tidsspørsmål før dagens annonsering kom.

Selskapet har gitt oss en teasertrailer som bekrefter at både Crysis, Crysis 2 og Crysis 3 samles i en oppusset pakke enkelt nok kalt Crysis Remastered Trilogy på PC, PlayStation 4, Xbox One og Nintendo Switch en gang i høst. Spillene vil selvsagt også kunne kjøpes separat for en foreløpig ukjent pris.

Det som er greit å merke seg er at remasterene av 2 og 3 også vil gjøres av Saber Interactive, de samme folkene som ga oss den mildt sagt middelse remasteren av det første spillet i fjor, så det er greit å sjekke ut et par trailere de neste månedene før man åpner lommeboken.