Alle Davis Cup-kampene denne uken: Når spiller Rafa Nadal i dag?

Davis Cup-finalene starter i dag, og det er bekreftet at Rafa Nadal spiller i ettermiddag, og kanskje for siste gang noensinne. World Cup of Tennis starter i dag i Málaga med kvartfinalene, etterfulgt av semifinaler og den store finalen på søndag.

Den mest prestisjefylte tennisturneringen utenfor ATP-kretsen, der tennisspillere spiller med sine landslag, starter i dag med Nederland mot Spania, kl. 17:00 CET (sentraleuropeisk tid, 16:00 britisk tid).

Og ja, Rafa Nadal skal spille i dag, så fansen som har betalt hundrevis eller tusenvis av euro, vil få sitt kick av å se Rafa spille, kanskje for siste gang.

Davis Cup-kamper denne uken

Tirsdag 19. november åpnes med Botic Van de Zandschulp mot Rafa Nadal, kl. 17:00 CET. Deretter følger Tallon Griekspoor-Carlos Alcaraz, ca. kl. 19:00 norsk tid, avhengig av når den forrige kampen avsluttes.

Kvartfinalene i Davis Cup spilles i best av tre kamper, så hvis det blir uavgjort, vil det bli spilt en tredje doublekamp, med spillere som senere vil bli bestemt av hvert lags kaptein (David Ferrer i Spanias tilfelle).

Resten av ukens kamper er som følger :

Onsdag 20. november: Tyskland mot Canada (12:00 CET)

Torsdag 21. november: USA mot Australia (10:00 CET)

Torsdag 21. november: Italia mot Argentina (17:00 CET)

Fredag 22. november: 1. semifinale (Tyskland/Canada mot Nederland/Spania, kl. 17:00 CET)

Lørdag 23. november: 2. semifinale (Italia/Argentina mot USA/Australia, kl. 13:00 CET)

Davis Cup-finalen spilles søndag 24. november kl. 16:00 norsk tid.