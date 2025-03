Alle de fire episodene av Side Quest har premiere om noen uker

Mens den fjerde sesongen av Mythic Quest fortsatt pågår, vil den snart møte sin konklusjon. Serien, som er basert på en fiktiv videospillutvikler og har Rob McElhenney fra It's Always Sunny in Philadelphia i hovedrollen, avsluttes nok en gang i slutten av måneden, men det blir ikke den siste biten av Mythic Quest som Apple TV+ har i vente for abonnentene. Vel... ikke helt.

Den 26. mars, etter at Mythic Quests sesong fire er avsluttet, debuterer spinoff-serien Side Quest. Dette vil være en firedelt antologiserie som vil debutere i sin helhet på den datoen, og når det gjelder hva den vil se ut til å utforske, blir vi fortalt følgende :

"En utvidelse av "Mythic Quest" -universet, "Side Quest" utforsker livene til ansatte, spillere og fans som er påvirket av spillet i et antologiformat."

Når det gjelder hvem som skal spille i Side Quest, vil de vanlige ansiktene og navnene dukke opp, som vi kan forvente "Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalta Grant og mange flere i hovedrollene på tvers av hver del."

Med Side Quest nesten her, kan du sjekke ut traileren for serien nedenfor.